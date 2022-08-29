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31 минуту назад

Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки

Елена Прошина

Обозреватель The Washington Times Дон Федер заявил, что «американская цивилизация разрушается изнутри». Он также назвал пять признаков, которые об этом свидетельствуют.

Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К этим признакам публицист отнёс миграционную политику, безнаказанность преступников, нападки на традиционные американские ценности, поддержку Китая, демографические проблемы и бездомных. В подтверждение своих слов Дон Федер привёл ряд примеров.

По его словам, только за 2022 год в США прибыли более двух миллионов мигрантов, по сравнению с 1,27 миллионами за тот же период прошлого года. Кроме того, Дон Федер утверждает, что «в некоторых городах полицейские отказались от попыток обеспечить соблюдение закона за мелкие правонарушения», а между тем в Америке появился новый вид преступлений – массовое мародёрство. А в качестве примера «высмеивания традиционных американских ценностей» автор привёл статью из студенческой газеты Университета Вирджинии, в которой требовалось убрать имя Томаса Джефферсона из названия основанной им школы.

Отдельно Федер раскритиковал не прекращающиеся торговые отношения между США и Китаем. Автор статьи обвинил КНР в экспорте наркотиков, нападении на суверенитет США и даже в том, что Китай «выпустил вирус, убивший более 1 миллиона американцев».

Кроме того, Дон Федер заострил внимание на том, что сейчас в США продолжается демографический кризис – на текущий момент уровень рождаемости в Америке является самым низким из когда-либо зарегистрированных.

«Здоровые общества имеют растущее население», – заявил он.

Но в качестве самого яркого признака упадка страны Федер называет проблему бездомных.

«Убогие лагеря, усеивающие наш городской ландшафт, и то, что оттуда вытекает, — ярче всего символизирует упадок нашей цивилизации», – закончил публицист.

Ранее сенат США предупредил о риске беспорядков в США в случае предъявления обвинений Трампу.

В мире,Томас Джефферсон,Сенат США,
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