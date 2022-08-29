Названы пять признаков неминуемого скорого краха Америки

Обозреватель The Washington Times Дон Федер заявил, что «американская цивилизация разрушается изнутри». Он также назвал пять признаков, которые об этом свидетельствуют.

К этим признакам публицист отнёс миграционную политику, безнаказанность преступников, нападки на традиционные американские ценности, поддержку Китая, демографические проблемы и бездомных. В подтверждение своих слов Дон Федер привёл ряд примеров.

По его словам, только за 2022 год в США прибыли более двух миллионов мигрантов, по сравнению с 1,27 миллионами за тот же период прошлого года. Кроме того, Дон Федер утверждает, что «в некоторых городах полицейские отказались от попыток обеспечить соблюдение закона за мелкие правонарушения», а между тем в Америке появился новый вид преступлений – массовое мародёрство. А в качестве примера «высмеивания традиционных американских ценностей» автор привёл статью из студенческой газеты Университета Вирджинии, в которой требовалось убрать имя Томаса Джефферсона из названия основанной им школы.

Отдельно Федер раскритиковал не прекращающиеся торговые отношения между США и Китаем. Автор статьи обвинил КНР в экспорте наркотиков, нападении на суверенитет США и даже в том, что Китай «выпустил вирус, убивший более 1 миллиона американцев».

Кроме того, Дон Федер заострил внимание на том, что сейчас в США продолжается демографический кризис – на текущий момент уровень рождаемости в Америке является самым низким из когда-либо зарегистрированных.

«Здоровые общества имеют растущее население», – заявил он.

Но в качестве самого яркого признака упадка страны Федер называет проблему бездомных.

«Убогие лагеря, усеивающие наш городской ландшафт, и то, что оттуда вытекает, — ярче всего символизирует упадок нашей цивилизации», – закончил публицист.