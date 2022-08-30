В Финляндии назвали причину изъятия евро у россиян

Департамент таможенного контроля Финляндии сообщил РБК, что таможенники запретили россиянам провозить наличные евро через границу в связи с санкциями Евросоюза (ЕС).

В ведомстве сослались на статью 5i регламента Совета ЕС, в соответствии с которой запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты любой официальной валюте страны, входящей в Евросоюз, в Россию. Причем данные ограничения распространяются и на российское правительство с Центробанком, объяснили причину инцидента в финской таможне.

Исключения касаются тех граждан ЕС, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также для дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, использующих иммунитет в соответствии с международным правом.