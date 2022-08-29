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8 минут назад

На Украине выдвинули новое требование к НАТО

Елена Прошина

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что плана действий по получению членства в НАТО (ПДЧ) для Украины теперь недостаточно. По её словам, сейчас Киев устроит только полноценное вступление в альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Украине выдвинули новое требование к НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство», – заявила Стефанишина.

В феврале 2019 года парламент Украины закрепил курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом представители Вашингтона неоднократно заявляли, что на сегодняшний день возможность вступления Украины в НАТО не рассматривалась. Впрочем, правительство США подчёркивает, что Киев может попытаться присоединиться к организации в будущем.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что НАТО необходимо отказаться от идеи приема Украины в альянс.

В мире,Ольга Стефанишина,Джеффри Сакс,Верховная Рада,НАТО,ЕС,
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