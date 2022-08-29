Зеленский наградил американских актеров за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вручил госнаграды нескольким американским актерам, а также грузинскому дизайнеру за их поддержку Украины. Об этом сообщил в Twitter глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
«Владимир Зеленский вручил государственные награды друзьям, которые поддерживали нас с начала полномасштабного российского вторжения. Спасибо [экс-послу США в России] МайкМайклу Макфолу, [дизайнеру] ДемнДемне Гвасалии, [актерам] ШонуШону Пенну, БенуБену Стиллеру, Ливу Шрайберу, ДжесДжессике Честейн и многим другим», — написал Ермак.
Ранее по приглашению офиса Зеленского Украину посетила американская актриса Анджелина Джоли. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома.