Иракская армия объявила о введении комендантского часа по всей стране

Командование объединенными операциями иракской армии объявило в понедельник о введении комендантского часа по всей стране. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В специальном заявлении командования армии Ирака говорится, что "всеобъемлющий комендантский час вводится во всех провинциях страны с 19:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС) понедельника".

Введенные ограничения, указали в иракской армии, будут действовать до специального распоряжения.

Некоторое время назад появились сообщения о демонстрациях сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра не только в столице страны, но и в нескольких регионах на юге, в том числе в провинции Ди-Кар и Басра.