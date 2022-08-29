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47 минут назад

Иракская армия объявила о введении комендантского часа на всей территории страны

ТАССиещё 5

Командование объединенными операциями иракской армии объявило в понедельник о введении комендантского часа по всей стране. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Иракская армия объявила о введении комендантского часа по всей стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В специальном заявлении командования армии Ирака говорится, что "всеобъемлющий комендантский час вводится во всех провинциях страны с 19:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС) понедельника".

Введенные ограничения, указали в иракской армии, будут действовать до специального распоряжения.

Некоторое время назад появились сообщения о демонстрациях сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра не только в столице страны, но и в нескольких регионах на юге, в том числе в провинции Ди-Кар и Басра.

Ранее сотни сторонников ас-Садра, объявившего о своем уходе из политики, заполнили "зеленую зону" Багдада, окружили Дворец республики и вошли в здание. В столице был введен комендантский час, однако стычки между силами безопасности и демонстрантами продолжились.

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