Мэр Одессы выступил против сноса памятников

«Даже если мы сносим памятники, история не меняется. Я знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я за то, чтобы подождать. С такой логикой я еще должен убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла», – заявил Труханов.