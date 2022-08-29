Мэр Одессы выступил против сноса памятников

В интервью итальянской газете Corriere della Sera мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса статуи российской императрицы Екатерины II.
«Даже если мы сносим памятники, история не меняется. Я знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я за то, чтобы подождать. С такой логикой я еще должен убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла», – заявил Труханов.
При этом Труханов подчёркивает, что мнение о «пророссийском» характере Одессы является ошибочным.
«Город, построенный греками, евреями, итальянцами, французами, поляками, людьми с Востока и Запада, более 120 национальностями. Из российского есть указ об основании императрицы Екатерины II, и за последние тридцать лет российские туристы монополизировали пляжи, отели, туристические агентства и всю индустрию досуга. Но в этом Одесса мало чем отличается от Червинии, Куршевеля или Мальты», – добавил мэр.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал городской совет Одессы рассмотреть петицию о сносе памятника Екатерине II.