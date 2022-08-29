В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
13 минут назад

Мэр Одессы выступил против сноса памятников

Елена Прошина

В интервью итальянской газете Corriere della Sera мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса статуи российской императрицы Екатерины II.

Мэр Одессы выступил против сноса памятников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже если мы сносим памятники, история не меняется. Я знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я за то, чтобы подождать. С такой логикой я еще должен убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла», – заявил Труханов.

При этом Труханов подчёркивает, что мнение о «пророссийском» характере Одессы является ошибочным.

«Город, построенный греками, евреями, итальянцами, французами, поляками, людьми с Востока и Запада, более 120 национальностями. Из российского есть указ об основании императрицы Екатерины II, и за последние тридцать лет российские туристы монополизировали пляжи, отели, туристические агентства и всю индустрию досуга. Но в этом Одесса мало чем отличается от Червинии, Куршевеля или Мальты», – добавил мэр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал городской совет Одессы рассмотреть петицию о сносе памятника Екатерине II.

В мире,Геннадий Труханов,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители