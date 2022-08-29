В ЕС готовят экстренную реформу рынка электроэнергии

«Взлет цен на электроэнергию в ЕС до космических высот продемонстрировал все недостатки рынка электроэнергии в ЕС, создававшегося для совершенно других условий. Поэтому Еврокомиссия работает над планом экстренной структурной реформы нашего рынка электроэнергии в ЕС, нам нужна новая рыночная модель для электричества, которая будет работать и вернет баланс европейской экономике», — сказала она.