Саакашвили провели психиатрическую экспертизу

По его словам, в настоящий момент завершена первая часть исследования, а второй этап будет проведен спустя несколько часов.

Хачапуридзе уточнил, что итоговый отчет должен ответить на два вопроса: является ли политик тяжелобольным и мешает ли это ему отбывать назначенное ему ранее наказание. Он добавил, что в понедельник, 29 августа, Саакашвили навестит эксперт ООН.