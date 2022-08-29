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59 минут назад

Саакашвили провели психиатрическую экспертизу

Lenta.ru

Прибывший в Тбилиси американский медицинский эксперт Эрик Голдсмит провел судебно-психиатрическую экспертизу осужденному бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент завершена первая часть исследования, а второй этап будет проведен спустя несколько часов.

«Эксперт провел судебно-психиатрическую экспертизу, на диктофоне записан разговор. Вторая часть подразумевает проведение тестирования. Для окончательного отчета понадобится три-четыре дня», — заявил адвокат.

Хачапуридзе уточнил, что итоговый отчет должен ответить на два вопроса: является ли политик тяжелобольным и мешает ли это ему отбывать назначенное ему ранее наказание. Он добавил, что в понедельник, 29 августа, Саакашвили навестит эксперт ООН.

Ранее брат Саакашвили сообщал, что находящемуся в клинике экс-президенту поставили 17 различных диагнозов.

«Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику», — отметил он.

В мире,Видео,Михаил Саакашвили,ООН,
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