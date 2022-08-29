В Британии нашли исчезнувшую деревню

В Великобритании из-за сильнейшей засухи на поверхности появилась затопленная деревня, об этом сообщает Газета.ru. Дома находились под водой десятилетиями.

По словам местных жителей, в последний раз остатки дома были видны летом 1995 года, когда Британию тоже накрыла жара

Сообщается, что деревня, в которой раньше жили около 1250 человек, была затоплена еще в начале 20 века

Затонувшая деревня находится недалеко от водохранилища в Северном Йоркшире. Из-за сильной жары водоем обмелел, позволив руинам домов вновь оказаться на поверхности. Сообщается, что деревня, в которой раньше жили около 1250 человек, была затоплена еще в начале 20 века.