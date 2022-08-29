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16 минут назад

В Британии нашли исчезнувшую деревню

Александр Котлеткин

В Великобритании из-за сильнейшей засухи на поверхности появилась затопленная деревня, об этом сообщает Газета.ru. Дома находились под водой десятилетиями.

1/7 В Великобритании из-за сильнейшей засухи на поверхности появилась затопленная деревня
Фото: Соцсети
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2/7 Дома находились под водой десятилетиями
Фото: Соцсети
3/7 Затонувшая деревня находится недалеко от водохранилища в Северном Йоркшире
Фото: Соцсети
4/7 Из-за сильной жары водоем обмелел, позволив руинам домов вновь оказаться на поверхности
Фото: Соцсети
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5/7 Сообщается, что деревня, в которой раньше жили около 1250 человек, была затоплена еще в начале 20 века
Фото: Соцсети
6/7 По словам местных жителей, в последний раз остатки дома были видны летом 1995 года, когда Британию тоже накрыла жара
Фото: Соцсети
7/7 

Затонувшая деревня находится недалеко от водохранилища в Северном Йоркшире. Из-за сильной жары водоем обмелел, позволив руинам домов вновь оказаться на поверхности. Сообщается, что деревня, в которой раньше жили около 1250 человек, была затоплена еще в начале 20 века.

По словам местных жителей, в последний раз остатки дома были видны летом 1995 года, когда Британию тоже накрыла жара.

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