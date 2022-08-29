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35 минут назад

Шольц призвал к созданию единой системы ПВО в Европе

Алиса Селезнёва

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал выгодным с точки зрения безопасности создание единой европейской системы противовоздушной обороны. Его слова приводит РИА Новости.

Шольц призвал к созданию единой системы ПВО в Европе
Фото: ReutersReuters

Такое заявление немецкий политик сделал сегодня в ходе своего выступления в Карлове университете в Праге.

«Совместно созданная система ПВО в Европе была бы не только дешевле и эффективнее, чем если бы каждый из нас построил собственную дорогостоящую и очень сложную систему ПВО. Это было бы выгодно с точки зрения безопасности для всей Европы», - подчеркнул Шольц.

Также в своей программной речи в Праге Шольц предложил реорганизацию внешней и налоговой политики ЕС, которая позволит принять в блок новых членов - страны Западных Балкан, Украину и Грузию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в ЕС для Кремля не такая большая проблема, как ее членство в НАТО, но все же «требует внимания». По его словам, Украина в ЕС будет беспокоить Россию, если в Евросоюзе будет развиваться военное направление.

В мире,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,НАТО,ЕС,
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