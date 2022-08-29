Шольц призвал к созданию единой системы ПВО в Европе

«Совместно созданная система ПВО в Европе была бы не только дешевле и эффективнее, чем если бы каждый из нас построил собственную дорогостоящую и очень сложную систему ПВО. Это было бы выгодно с точки зрения безопасности для всей Европы», - подчеркнул Шольц.