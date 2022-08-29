В Новой Каховке опровергли массовую эвакуацию населения

«Сирена работает уже сутки, практически не останавливаясь. Угроза ракетных ударов постоянная. За сутки уже более десяти ударов, это шесть и более ракет за один раз. За сутки уже около сотни ракет по городу выпущено. Из города эвакуация не планируется», — сказал он.