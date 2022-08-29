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15 минут назад

В Новой Каховке опровергли массовую эвакуацию населения

Lenta.ru

Население Новой Каховки не будут массово эвакуировать, опроверг прежнее заявление глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Его слова приводит РИА Новости.

В Новой Каховке опровергли массовую эвакуацию населения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сирена работает уже сутки, практически не останавливаясь. Угроза ракетных ударов постоянная. За сутки уже более десяти ударов, это шесть и более ракет за один раз. За сутки уже около сотни ракет по городу выпущено. Из города эвакуация не планируется», — сказал он.

Он также добавил, что жители района надеются на защиту со стороны российских войск.

До этого Леонтьев объявил массовую эвакуацию в связи с массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. ВСУ нанесли удар по Каховскому мосту, проходящему по дамбе ГЭС, заявил Леонтьев.

В мире,Владимир Леонтьев,
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