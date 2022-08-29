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1 час назад

В Новой Каховке сообщили об эвакуации с рабочих мест

ТАСС

Сирены, сообщающие о ракетной опасности, не перестают работать в городе Новая Каховка Херсонской области. На данный момент для жителей объявлена эвакуация с рабочих мест в бомбоубежища, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

В Новой Каховке сообщили об эвакуации с рабочих мест
Фото: ТАССТАСС

"Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать. <…> За сутки больше 10 ракетных обстрелов уже было", - сказал Леонтьев.

Он добавил, что ВСУ обстреливают Новую Каховку в том числе из РСЗО HIMARS, повреждена школа. Несмотря на усиленные обстрелы со стороны ВСУ по Новой Каховке и Каховской ГЭС, 1 сентября и учебный год состоятся, сообщил глава района.

В мире,Владимир Леонтьев,
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