В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

В Литве допустили полный отказ от русского языка

Мария Иванова

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что власти страны будут стремиться к полному отказу от преподавания русского языка в школах как второго иностранного. Об этом сообщает DELFI.

В Литве допустили полный отказ от русского языка
Фото: ReutersReuters

Министр отметила, что школьники начали чаще выбирать немецкий и французский языки в качестве вторых иностранных, но переход идет «не так быстро, как хотелось бы».

Шюгждинене связала это с тем, что сейчас проще найти учителей именно русского языка.

«Еще с прошлых времен было подготовлено много учителей русского языка, что было, наверное, проще и для школ, и для самоуправлений», - объяснила она.

Министр подчеркнула, что власти будут делать все, чтобы ситуация изменилась.

Правительство Латвии 7 июня поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском

В средних школах нацменьшинств Латвии долгое время действовала билингвальная система, по которой до 40 процентов предметов русскоговорящие дети могли изучать на родном языке.

Переход к обучению полностью на латышском будет поэтапным. Полный переход на государственный язык в школах должен состояться в 2025-2026 годах.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители