В Литве допустили полный отказ от русского языка

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что власти страны будут стремиться к полному отказу от преподавания русского языка в школах как второго иностранного. Об этом сообщает DELFI.
Министр отметила, что школьники начали чаще выбирать немецкий и французский языки в качестве вторых иностранных, но переход идет «не так быстро, как хотелось бы».
Шюгждинене связала это с тем, что сейчас проще найти учителей именно русского языка.
«Еще с прошлых времен было подготовлено много учителей русского языка, что было, наверное, проще и для школ, и для самоуправлений», - объяснила она.
Министр подчеркнула, что власти будут делать все, чтобы ситуация изменилась.
Правительство Латвии 7 июня поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском
В средних школах нацменьшинств Латвии долгое время действовала билингвальная система, по которой до 40 процентов предметов русскоговорящие дети могли изучать на родном языке.
Переход к обучению полностью на латышском будет поэтапным. Полный переход на государственный язык в школах должен состояться в 2025-2026 годах.