В Литве допустили полный отказ от русского языка

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что власти страны будут стремиться к полному отказу от преподавания русского языка в школах как второго иностранного. Об этом сообщает DELFI.

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Министр отметила, что школьники начали чаще выбирать немецкий и французский языки в качестве вторых иностранных, но переход идет «не так быстро, как хотелось бы».

Шюгждинене связала это с тем, что сейчас проще найти учителей именно русского языка.

«Еще с прошлых времен было подготовлено много учителей русского языка, что было, наверное, проще и для школ, и для самоуправлений», - объяснила она.

Министр подчеркнула, что власти будут делать все, чтобы ситуация изменилась.

Правительство Латвии 7 июня поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском

В средних школах нацменьшинств Латвии долгое время действовала билингвальная система, по которой до 40 процентов предметов русскоговорящие дети могли изучать на родном языке.