Обзор иноСМИ: «Китайская ловушка» для США и ядерная грань украинского кризиса

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Китайская ловушка»

Конкуренция с Китаем начала «пожирать» внешнюю политику США, пишет Foreign Affairs. Столкнувшись с вызовом почти равного соперника, чьи интересы и ценности резко расходятся с американскими, политики в США настолько сосредоточились на противодействии Китаю, что рискуют упустить из виду конструктивные интересы и цели, которые должны лежать в основе стратегии США.

По версии авторов Foreign Affairs, нынешний внешнеполитический курс США не только бесконечно ухудшает американо-китайские отношения и грозит «катастрофическим конфликтом»; он также угрожает подорвать устойчивость американского лидерства в мире и жизнеспособность демократии внутри страны. Авторы издания отметили, что об эффективности американской политики - санкциях, пошлинах или военных мерах - говорит то, помогла ли она приблизиться к миру, о котором мечтают США, а не то, подрывает ли она интересы Китая.

Подойдет ли украинской кризис к ядерной грани

Прошедшие полгода лишь усилили конфликт России и Украины, и нет никаких признаков того, что он скоро разрешится, пишет в своем материале для Rai Al Youm Махмуд аль-Каи. Политолог Абдель-Мунейим Саид отметил, что Украина теряет город за городом, «но тот, кто теряет все, может рисковать и играть по-крупному».

Эксперт назвал самой большой угрозой кризиса то, что конфликт может перерасти в ядерный. Дело не только в ядерном оружии, которое есть у России, но и в том, что на линии огня оказались ядерные реакторы. Профессор политологии Исмаил Сабри Маклад отметил, что Украина в этом кризисе «совершает самоубийство, теряя жизнеспособность», - тратит ресурсы, убивает экономику, истощает свою энергию и ставит себя в тупик.

«Путин смеется»: сломался британский авианосец за три миллиарда

Британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов (недавно ему исполнилось всего пять лет) сломался у южного побережья Англии из-за «повреждения гребного вала», рассказал таблоид Daily Mail. Читатели газеты посоветовали покупать китайские авианосцы и назвали корабль символом современной Британии.

Комментатор под ником Rockchickita отметил, что пока ломаются британские авианосцы, Украина получает лучшее британское оружие. FaykeNews добавил, что это «идеальный символ для разбитой Британии»: 12 лет правления тори, «и мы потеряли управление и стали международным посмешищем». «Путин смеется», - написал Johnty. «В следующий раз покупайте китайский, он прослужит дольше», - отметил Rightwingisnewnorm.

«Нам грозит Армагеддон»: Польша без сыра и мясного ассорти

В польских магазинах могут закончиться сыр, мясное ассорти и напитки, а скотобойни перестанут забирать животных у фермеров, предупреждает обозреватель Polityka Джоанна Сольска. По ее мнению, к таким последствиям могут привести рост цен на газ и остановка производства азотных удобрений.

Если правительство не проснется, страна столкнется с Армагеддоном, подчеркивает Сольска. С точки зрения производителей удобрений приостановка работы рациональна. Компании должны минимизировать потери: в августе 2020 года газ при переводе в мегаватт-час обходился в восемь евро, через год - 40 евро, сейчас - 300. «Газпром» недавно предупредил о простое «Северного потока - 1», поэтому цены снова вырастут. Сольска отметила, что остановка производства удобрений по принципу домино нанесет удар по разным отраслям, которые не смогут обойтись без побочных продуктов производства. Молочные компании лишаются азотной кислоты, необходимой для очистки линий по производству продуктов питания. А без СО2, смешанного с другими газами, продукты невозможно герметично упаковать.

«Лондон замалчивает масштабы энергетического кризиса»

Грядущей зимой Великобритания столкнется с перспективой отключений электричества, предупредил эксперт по энергетике Дэвид Кокс. Кокс, исполнительный директор London Energy Consulting, заявил Bloomberg, что правительству необходимо найти больше денег, чтобы «помочь людям в этом кризисе».