Миссия МАГАТЭ выдвинулась к Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на очевидца.

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«Автоколонна МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева по направлению к ЗАЭС», – передает РИА «Новости» сообщение очевидца.

На данный момент неизвестно, когда делегация планирует прибыть в пункт назначения.

Ранее во вторник делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.

В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на ЗАЭС может снизить давление на украинские власти.