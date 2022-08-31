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1 час назад

Миссия МАГАТЭ выдвинулась к Запорожской АЭС

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на очевидца.

Миссия МАГАТЭ выдвинулась к Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Автоколонна МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева по направлению к ЗАЭС», – передает РИА «Новости» сообщение очевидца.

На данный момент неизвестно, когда делегация планирует прибыть в пункт назначения.

Ранее во вторник делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.

В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на ЗАЭС может снизить давление на украинские власти.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.

В мире,Верховный суд,МАГАТЭ,
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