Миссия МАГАТЭ выдвинулась к Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на очевидца.
«Автоколонна МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева по направлению к ЗАЭС», – передает РИА «Новости» сообщение очевидца.
На данный момент неизвестно, когда делегация планирует прибыть в пункт назначения.
Ранее во вторник делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.
В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на ЗАЭС может снизить давление на украинские власти.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.