Шольц призвал к радикальной реформе Евросоюза

Канцлер ФРГ Олаф Шольц требует радикальных реформ в Евросоюзе , чтобы подготовить организацию к приему новых государств. Об этом пишет Spiegel.

«Шольц предложил … реорганизацию в Европейском парламенте . Голоса должны иметь примерно одинаковый вес», — пишет издание со ссылкой на программную речь Шольца о европейской политике, произнесенную им в понедельник в Праге.

По данным Spiegel, Шольц хочет, чтобы комиссары ЕС, которых назначает каждое государство, разделили обязанности в комиссии. Сам принцип назначения комиссаров при этом останется непоколебимым. По мнению Шольца, изменения в ЕС позволят быстрее принимать новых членов.

Ранее Шольц намекнул, что необходимо создать новый Евросоюз, если страны заинтересованы в том, чтобы их слышали «в мире конкурирующих держав». Он подчеркнул, что ЕС после начала российской спецоперации на Украине больше не может позволить себе национальное вето на внешнюю политику.