В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Шольц призвал к радикальной реформе Евросоюза

Ura.Ru

Канцлер ФРГ Олаф Шольц требует радикальных реформ в Евросоюзе, чтобы подготовить организацию к приему новых государств. Об этом пишет Spiegel.

«Шольц предложил … реорганизацию в Европейском парламенте. Голоса должны иметь примерно одинаковый вес», — пишет издание со ссылкой на программную речь Шольца о европейской политике, произнесенную им в понедельник в Праге.

По данным Spiegel, Шольц хочет, чтобы комиссары ЕС, которых назначает каждое государство, разделили обязанности в комиссии. Сам принцип назначения комиссаров при этом останется непоколебимым. По мнению Шольца, изменения в ЕС позволят быстрее принимать новых членов.

The Times: Трасс может объявить Китай угрозой безопасности Британии

Ранее Шольц намекнул, что необходимо создать новый Евросоюз, если страны заинтересованы в том, чтобы их слышали «в мире конкурирующих держав». Он подчеркнул, что ЕС после начала российской спецоперации на Украине больше не может позволить себе национальное вето на внешнюю политику.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Европарламент,ЕС,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители