The Times: Трасс может объявить Китай угрозой безопасности Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром намерена изменить внешнюю политику страны и впервые объявить Китай угрозой национальной безопасности. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Times.

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Трасс пообещала пересмотреть британскую внешнюю политику и принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности.

По мнению соратников Лиз Трасс, Китай впервые может быть классифицирован как «острая угроза» по аналогии с Россией. Это соответствует планам политика по более жесткому подходу к Пекину.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении уйти в отставку. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Изначально Джонсон не хотел уходить со своего поста, но вынужден был принять решение об отставке после того, как более 50 депутатов-тори покинули правительство.