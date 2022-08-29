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1 час назад

The Times: Трасс может объявить Китай угрозой безопасности Британии

Алиса Селезнёва

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром намерена изменить внешнюю политику страны и впервые объявить Китай угрозой национальной безопасности. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Times.

The Times: Трасс может объявить Китай угрозой безопасности Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трасс пообещала пересмотреть британскую внешнюю политику и принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности.

По мнению соратников Лиз Трасс, Китай впервые может быть классифицирован как «острая угроза» по аналогии с Россией. Это соответствует планам политика по более жесткому подходу к Пекину.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении уйти в отставку. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Изначально Джонсон не хотел уходить со своего поста, но вынужден был принять решение об отставке после того, как более 50 депутатов-тори покинули правительство.

Одним из основных претендентов на пост премьер-министра Великобритании является нынешняя глава внешнеполитического ведомства страны Лис Трасс. В ходе своей предвыборной кампании она уже обвинила США в том, что те недостаточно активно поддерживают Украину в вопросе переговоров с Россией. По ее словам, Великобритания, в свою очередь, делает все возможное, чтобы «на руках у Украины были самые лучшие карты».

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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