"Общий запрет выдачи виз российским гражданам - это не то, что мы считаем целесообразным, но мы понимаем, что внутри ЕС есть разные перспективы на этот счет, поскольку реалии в той или иной стране разные", - сказал он. "Поэтому в данной ситуации важно выслушать друг друга", - добавил Бургер.