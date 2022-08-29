Правительство ФРГ считает нецелесообразным полный запрет выдачи виз россиянам, поскольку в разных странах Евросоюза (ЕС) реалии отличаются. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
"Общий запрет выдачи виз российским гражданам - это не то, что мы считаем целесообразным, но мы понимаем, что внутри ЕС есть разные перспективы на этот счет, поскольку реалии в той или иной стране разные", - сказал он. "Поэтому в данной ситуации важно выслушать друг друга", - добавил Бургер.
По его словам, во время предстоящей встречи в Праге главы МИД ЕС попытаются найти компромисс по этому вопросу.