В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
23 минуты назад

Правительство ФРГ не считает целесообразным полный запрет выдачи виз россиянам

ТАССиещё 2

Правительство ФРГ считает нецелесообразным полный запрет выдачи виз россиянам, поскольку в разных странах Евросоюза (ЕС) реалии отличаются. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Общий запрет выдачи виз российским гражданам - это не то, что мы считаем целесообразным, но мы понимаем, что внутри ЕС есть разные перспективы на этот счет, поскольку реалии в той или иной стране разные", - сказал он. "Поэтому в данной ситуации важно выслушать друг друга", - добавил Бургер.

Россиянам рассказали об изменениях с 1 сентября

По его словам, во время предстоящей встречи в Праге главы МИД ЕС попытаются найти компромисс по этому вопросу.

В мире,Общество,Видео,ЕС,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители