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1 час назад

Поминальная служба по Дугиной прошла в итальянском Римини под протесты украинцев

Деловая газета "Взгляд"

Одна из церквей итальянского города Римини провела службу в память об убитой российской журналистке Дарье Дугиной. Как сообщает местная газета Corriere Romagna, в воскресенье утром на той же улице прошла акция протеста украинской диаспоры.

Поминальная служба по Дугиной прошла под протесты украинцев
Фото: ТАССТАСС

Мессе в Santuario della Madonna della Misericordia предшествовала полемика вокруг некролога, листовки с которым были расклеены на улицах города. Объявив о времени проведения мессы, церковь сопроводила портрет Дугиной фразой «Убита антироссийской ненавистью», передает РИА «Новости».

Тем не менее поминальное мероприятие было согласовано в епархии Римини, дон Себастьяно Бенедеттини только получил от вышестоящей инстанции рекомендацию «не говорить ни о политике, ни о российско-украинском конфликте», отмечает издание.

Как отмечает Corriere Romagna, акция украинцев носила молчаливый характер. Саму мессу они считают провокацией, считая Дугину причастной к разжиганию конфликта на Украине.

Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию. Позже ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца.

В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.

В мире,Дарья Дугина,Наталья Вовк,ФСБ,
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