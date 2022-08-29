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18 минут назад

Bloomberg: договоренности Путина и Эрдогана держатся в секрете

Алиса Селезнёва

Усилившийся после начала российской спецоперации на Украине рост цен на энергоносители привел к росту дефицита торгового баланса Турции. При этом так и не были обнародованы достигнутые турецким и российским лидерами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным договоренности, пишет Bloomberg.

С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин обозначил ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции, к которым Турция не присоединилась.

При этом дефицит торгового баланса Турции вслед за ростом цен на энергоносители вырос в июле до самого высокого значения за всю историю наблюдений. А показатель расходов Турции на электроэнергию увеличился на 95,7%, с 4 млрд долларов до 7,7 млрд долларов, отмечает Bloomberg.

Россия стала главным источником общего объема импорта энергоносителей для Турции и разрешила ей производить некоторые платежи в рублях. Однако детали договоренности, которые были достигнуты в августе президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным, остаются секретными, констатирует издание.

8 августа президенты России и Турции провели личную встречу на территории санатория «Русь» в Сочи. Темами переговоров были названы вопросы российско-турецкого сотрудничества, вывоза украинского зерна, а также ход реализации совместных стратегических проектов в энергетической сфере.

В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
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