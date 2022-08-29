Стало известно решение гендиректора МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике ( МАГАТЭ ) Рафаэль Гросси намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе. Об этом решении стало известно со слов постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова , передает РИА Новости .

«Как мы понимаем, в намерения генерального директора входит оставить несколько человек на станции на постоянной основе», — сказал он.

Ранее Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы «обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». В состав миссии вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран, сотрудников из США и Великобритании в списке представителей нет.