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51 минуту назад

Новый пакет помощи Швеции Украине составит $100 млн

ТАСС

Швеция будет постоянно поддерживать Украину. Новый пакет помощи составит один миллиард крон (почти $100 млн), половина которого - военная поддержка, заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Новый пакет помощи Швеции Украине составит $100 млн
Фото: ReutersReuters

"Швеция продолжит оставаться близким другом и сторонником Украины, - сказала она. - Будет запущен новый пакет поддержки стоимостью один миллиард крон. 500 млн крон пойдут на военную поддержку. Официальное решение будет принято в ближайшее время".

Парламент Швеции в конце марта поддержал предложение своего финансового комитета одобрить передачу Украине оборудования для разминирования и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 205 млн крон ($21,7 млн). Правительство сообщило об отправке на Украину 135 тыс. полевых пайков, 5 тыс. касок, 5 тыс. бронежилетов и 5 тыс. одноразовых гранатометов Pansarskott 86, на это было выделено до 413,5 млн крон ($43,53 млн). Позже кабинет предложил передать противокорабельные ракетные комплексы малой дальности Robot 17, автоматические винтовки, а также еще 5 тыс. противотанковых гранатометов. Кроме того, было выделено 578 млн крон (более $57,8 млн) Центральному банку Украины, 100 млн крон (свыше $10 млн) на гражданскую оборону и 60 млн крон (более $6 млн) в фонд НАТО для поддержки ВСУ.

В мире,Магдалена Андерссон,Дмитрий Кулеба,
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