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27 минут назад

Очередная европейская страна выступила за запрет выдачи виз россиянам

Lenta.ruиещё 2

Глава внешнеполитического ведомства Дании Йеппе Кофод заявил о том, что королевство выступает в поддержку запрета выдачи шенгенских виз российским туристам. Его слова передает ТАСС.

На неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза в Праге Кофод обозначил, что в визовом вопросе Дания придерживается позиции по ограничению въезда россиян в Европу и прекращению выдачи туристических виз.

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«Как мы заявляли ранее, хотя мы и считаем, что контакты людей друг с другом важны, сейчас ситуация такова, что в основном в Европу приезжают богатые россияне в целях шоппинга», — добавил глава МИД Дании.

Ранее в августе главы МИД Нидерландов Вопке Хукстра призвал Европейский союз (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам. По мнению министра, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы.

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