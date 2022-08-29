В США признали правоту слов Путина о новом мировом порядке

Американский политический журнал The Nation заявил, что в мире сложился новый порядок, при котором США больше не является гегемоном. Об этом сообщает URA.RU.

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Авторы публикации отметили, что США пыталась быть «империей-завоевателем», однако внутри самой страны не могут договориться о содержании «продукта», который Вашингтон предлагает другим странам.

«Сегодня это называют международным порядком, основанным на правилах. Однако самый очевидный факт об Америке сегодня заключается в том, что мы — самая милитаризованная из наций, но больше не гегемон», — заявили в публикации.