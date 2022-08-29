Financial Times: Трасс может испортить отношения с США

Глава МИД Великобритании, кандидат на пост премьера Лиз Трасс может расстроить отношения с США в случае своего избрания. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на газету Financial Times.

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По сведениям источников издания, Трасс поставила под сомнение особые отношения Великобритании и США.

«Трасс и ее команда временами были разочарованы нежеланием Вашингтона занять более жесткую позицию в отношении России. А Трасс временами раздражала своих американских коллег. Внешнеполитический истеблишмент США задается вопросом, перенесет ли она свою напыщенность из министерства иностранных дел на Даунинг-стрит», - пишет издание.

Также отмечается, что стиль общения Трасс с США всегда был «резкий, бинарный и напористый». Это свою очередь, никогда не нравилось Белому дому.