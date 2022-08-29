Европейцы отказались мерзнуть ради Украины

Ситуация с энергией в ЕС накалилась до предела. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на Resalat.

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Отмечается, что Европа не может заставить общественность реализовывать стратегии, которые основаны на жесткой экономии.

«Западные эксперты и стратеги считают, что уже в ближайшем будущем распад объединенной Европы – весьма реалистичная перспектива. Европа, утверждают они, конечно, еще может остаться единой, но это возможно только в том случае, если страны будут сообща искать выход из кризиса и также сообща следовать собственным интересам, а не обслуживать чужие», - говорится в статье.

Стоимость газа на голландской газовой бирже TTF начала демонстрировать рекордные уровни. Кроме того, портал напоминает о приостановке поставок по трубопроводам «Северного потока» между 30 августа и 2 сентября. Ее инициировал «Газпром». Ситуация в Европе ежедневно усугубляется.

«Дело доходит до того, что Украина даже готова делиться со странами Евросоюза газом из своих хранилищ в обмен на "моральную поддержку" против России, то есть фактически "за спасибо», - указал автор статьи.

Также отмечается, что планы администраций Байдена и Джонсона превратить Украину в «геостратегически управляемое пятно» между ЕС и РФ могут спровоцировать стратегические издержки для остальных европейских игроков.