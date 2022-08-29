Появилось видео реакции Байдена на предложение стерилизовать мужчин

Во время встречи президента США Джозефа Байдена с активисткой движения за аборты глава Белого дома удивился предложению собеседницы стерилизовать мужчин. Реакция политика попала в объектив камеры.

На опубликованной записи видно, что Байден выслушивает активистку, не произнося ни единого слова. Однако в тот момент, когда американка озвучила 79-летнему президенту свою позицию о необходимости стерилизовать представителей сильного пола в Соединенных Штатах, Байден удивился и приоткрыл рот. Но не стал ей возражать.