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1 час назад

Появилось видео реакции Байдена на предложение стерилизовать мужчин

Рамблер

Во время встречи президента США Джозефа Байдена с активисткой движения за аборты глава Белого дома удивился предложению собеседницы стерилизовать мужчин. Реакция политика попала в объектив камеры.

На опубликованной записи видно, что Байден выслушивает активистку, не произнося ни единого слова. Однако в тот момент, когда американка озвучила 79-летнему президенту свою позицию о необходимости стерилизовать представителей сильного пола в Соединенных Штатах, Байден удивился и приоткрыл рот. Но не стал ей возражать.

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