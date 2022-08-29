Активистка фемдвижения за аборты во время встречи с президентом США Джо Байденом предложила стерилизовать всех мужчин в стране в качестве решения проблемы нежелательных беременностей. Стенограмма откровенной беседы опубликована на официальном сайте Белого дома, а реакция американского лидера попала на видео.

Байден не сказал ни слова в тот момент, когда активистка озвучивала эту инициативу, однако выражение его лица к концу ее речи красноречиво продемонстрировало его личное отношение к реализации этого предложения. К концу видео американский президент заметно удивился и даже взгрустнул, приоткрыв рот.

Ранее Байден поручил министру здравоохранения США рассмотреть меры по оказанию помощи пациенткам, выезжающим за пределы штата для проведения абортов. Для осуществления этого указа будет также привлечена американская федеральная программа Medicaid, которая поможет в покрытии определенных медицинских расходов женщинам с низким доходом.