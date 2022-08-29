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20 минут назад

В Швеции заявили о проблемах в переговорах по членству в НАТО

Мария Иванова

Глава шведского МИД Анн Линде заявила, что переговоры с Турцией о членстве в НАТО осложнил инцидент с флагом Рабочей партией Курдистана (РПК, в Анкаре ее считают террористической) в шведском парламенте. Об этом она рассказала в интервью Aftonbladet.

В Швеции заявили о проблемах в переговорах по членству в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о членах парламента от Левой партии, которые принесли флаги РПК и начали размахивать ими.

Линде подчеркнула, что только Турция может на практике остановить вступление Швеции в НАТО.

«Турция все время поднимает этот вопрос [об инциденте с флагами - прим.ред.]. Это было очень широко распространено в турецких СМИ, мы объяснили, что в соответствии со шведской свободой выражения мнений и демонстраций, они имели на это право», - заявила министр.

В то же время она отметила, что в правительстве считают действия левых «очень неуместными».

«Это все равно, что взять флаг другой террористической организации, такой как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация)», - заключила глава МИД.

29 июня Финляндия и Швеция получили официальное приглашение стать членами НАТО.

Это стало возможным после того, как Турция согласилась поддержать их вступление в альянс. Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.

Среди требований Турции к Финляндии и Швеции - принять законы о поддержке Анкары в борьбе с терроризмом, закрыть все организации, связанные с Рабочей партией Курдистана, и выдать Анкаре граждан, которых власти считают террористами.

В мире,Рабочая партия Курдистана,НАТО,Исламское государство,
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