Появилось видео сноса самых высоких зданий в Индии

Два самых высоких здания Индии снесли после нескольких лет судебных разбирательств. Видео сноса построек, которые располагались в городе-спутнике Дели Нойде, опубликовано в Telegram-каналах.

Одна из башен была высотой 103 метра, другая – 97 метров. Здания были признаны незаконными, после чего их владельцев обязали снести высотки за свой счет.