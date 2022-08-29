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1 час назад

Турция пятикратно увеличит стоимость прохода судов через Босфор

Lenta.ruиещё 2

Власти Турции планируют пятикратно увеличить стоимость прохода торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы с 7 октября 2022 года. Об этом сообщила газета Takvim с ссылкой на источники в Министерстве транспорта республики.

Турция пятикратно увеличит стоимость прохода судов через Босфор
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что данный шаг позволит увеличить ежегодные доходы от транзита товаров с 40 миллионов долларов до 200 миллионов. Деньги со сборов тратятся на медицинское обслуживание и эвакуацию в случае ЧС, а также на обеспечение работы маяков. Все это предусмотрено положениями Конвенции Монтре от 1936 года, которая закрепила нынешний статус проливов.

Ранее стало известно, что Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что 23 августа греческие военные навели зенитный ракетный комплекс С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции. Греческая сторона использовала системы С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей, когда те находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. В связи с этим власти Турции планируют поднять вопрос о «враждебных действиях» против страны на уровне НАТО.

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