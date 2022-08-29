Турция пятикратно увеличит стоимость прохода судов через Босфор

Власти Турции планируют пятикратно увеличить стоимость прохода торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы с 7 октября 2022 года. Об этом сообщила газета Takvim с ссылкой на источники в Министерстве транспорта республики.

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Отмечается, что данный шаг позволит увеличить ежегодные доходы от транзита товаров с 40 миллионов долларов до 200 миллионов. Деньги со сборов тратятся на медицинское обслуживание и эвакуацию в случае ЧС, а также на обеспечение работы маяков. Все это предусмотрено положениями Конвенции Монтре от 1936 года, которая закрепила нынешний статус проливов.