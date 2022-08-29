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9 минут назад

В Запорожье заявили об угрозе срыва миссии МАГАТЭ

Lenta.ru

Киев может сорвать приезд миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), об этой угрозе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В Запорожье заявили об угрозе срыва миссии МАГАТЭ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал начало миссии агентства на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), которую возглавит лично. Сотрудник администрации добавил, что эксперты прибудут на атомную станцию в течение недели. «Ждем с нетерпением!» — написал он.

«Шайка наркоманов и нацистов, занимающаяся ядерным терроризмом, сделает все, чтобы сорвать визит. Наша задача — обеспечить его безопасность по максимуму и доступ миссии на ЗАЭС», — заявил Рогов.

Стало известно об успехах российских войск на харьковском направлении

Ранее стало известно, что 28 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, где находится атомная станция. В результате обстрела пострадали семь человек.

Власти города назвали атаку украинских военных провокацией, направленной на срыв приезда МАГАТЭ.

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