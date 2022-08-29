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38 минут назад

Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС

Алиса Селезнёва

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе, написал в своем аккаунте в Twitter генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», - подчеркнул он.

Глава администрации Запорожской области Владимир Рогов в свою очередь отметил в Telegram-канале, что с нетерпением ожидает приезда миссии МАГАТЭ на АЭС, но уверен, что в Киеве сделают все возможное, чтобы сорвать этот визит.

«Наша задача - обеспечить его безопасность по максимуму и доступ миссии на ЗАЭС», - констатировал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС. В оборонном ведомстве предупредили, что ВСУ могут нанести удары артиллерией, а после возложат ответственность на Россию. Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что в случае происшествия на станции радиация накроет Польшу, Германию и Словакию.

25 - 26 августа были отключения Запорожской АЭС от энергосети. К ним привели аварии на ЛЭП из-за обстрелов с украинской стороны. Россия неоднократно выражала готовность принять на ЗАЭС миссию МАГАТЭ. Но Москве и Киеву не удавалось прийти к согласию по данному вопросу. Однако в итоге страны дали гарантии безопасности агентству.

В мире,Рафаэль Гросси,Владимир Рогов,Игорь Кириллов,Минобороны России,МАГАТЭ,
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