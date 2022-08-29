Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе, написал в своем аккаунте в Twitter генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

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«Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», - подчеркнул он.

Глава администрации Запорожской области Владимир Рогов в свою очередь отметил в Telegram-канале, что с нетерпением ожидает приезда миссии МАГАТЭ на АЭС, но уверен, что в Киеве сделают все возможное, чтобы сорвать этот визит.

«Наша задача - обеспечить его безопасность по максимуму и доступ миссии на ЗАЭС», - констатировал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС. В оборонном ведомстве предупредили, что ВСУ могут нанести удары артиллерией, а после возложат ответственность на Россию. Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что в случае происшествия на станции радиация накроет Польшу, Германию и Словакию.