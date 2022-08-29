В Евросоюзе заявили о «нашествии» мигрантов

«Учитывая, что с начала 2022 года число выявленных незаконных пересечений границы ЕС резко выросло (на 82% по сравнению с тем же периодом 2021 года), на Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов на наш континент. Я спрашиваю, признают ли в Еврокомиссии суверенное право стран — членов Евросоюза защищать свои границы?» — передает RT текст обращения Гарро.