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31 минуту назад

В Евросоюзе заявили о «нашествии» мигрантов

Ura.Ru

В Евросоюзе идет новая волна наплыва мигрантов. Об этом заявил французский европарламентарий Жан-Поль Гарро в обращении к Еврокомиссии.

В Евросоюзе заявили о «нашествии» мигрантов
Фото: EPAEPA

«Учитывая, что с начала 2022 года число выявленных незаконных пересечений границы ЕС резко выросло (на 82% по сравнению с тем же периодом 2021 года), на Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов на наш континент. Я спрашиваю, признают ли в Еврокомиссии суверенное право стран — членов Евросоюза защищать свои границы?» — передает RT текст обращения Гарро.

Ранее в миграционной службе Евросоюза признали, что из-за продовольственного кризиса в мире континент ждет большая волна мигрантов. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за миграционного кризиса Евросоюзу стоит эффективнее защищать свои границы, сообщает «Национальная служба новостей».

В мире,Эмманюэль Макрон,Еврокомиссия,ЕС,
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