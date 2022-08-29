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19 минут назад

Зеленский решил судьбу заместителя командующего Национальной гвардией

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить от должности заместителя командующего Национальной гвардией страны Сподара Ярослава Богдановича. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает РИА Новости.

Зеленский решил судьбу заместителя командующего Национальной гвардией
Фото: EPAEPA

«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — указано в сообщении.

Агентство отмечает, что никакой информации о причинах такого решения не приводится.

Ранее на сайте главы Украины появилось сообщение о секретном совещании Владимира Зеленского с украинскими военнослужащими. В беседе принимали участие руководители разведки, военачальники, а также главы МВД, Министерства обороны и СБУ.

В мире,Владимир Зеленский,СБУ,
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