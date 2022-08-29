Зеленский решил судьбу заместителя командующего Национальной гвардией

Агентство отмечает, что никакой информации о причинах такого решения не приводится.

Ранее на сайте главы Украины появилось сообщение о секретном совещании Владимира Зеленского с украинскими военнослужащими. В беседе принимали участие руководители разведки, военачальники, а также главы МВД, Министерства обороны и СБУ.