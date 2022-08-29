Зеленский решил судьбу заместителя командующего Национальной гвардией

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить от должности заместителя командующего Национальной гвардией страны Сподара Ярослава Богдановича. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает РИА Новости.
«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — указано в сообщении.
Агентство отмечает, что никакой информации о причинах такого решения не приводится.
Ранее на сайте главы Украины появилось сообщение о секретном совещании Владимира Зеленского с украинскими военнослужащими. В беседе принимали участие руководители разведки, военачальники, а также главы МВД, Министерства обороны и СБУ.