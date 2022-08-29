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30 минут назад

Четверть британцев откажутся от отопления ближайшей зимой

Ura.Ru

Каждый четвертый британец не будет включать отопление ближайшей зимой из-за резкого роста счетов за электроэнергию. Об этом пишет британское интернет-издание The Independent со ссылкой на данные опросов.

Четверть британцев откажутся от отопления ближайшей зимой
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

«По данным опроса, почти каждый четвертый взрослый планирует никогда не включать отопление этой зимой, так как средние счета стремительно растут. Семь из 10 взрослых британцев будут меньше включать отопление, а каждый десятый будет брать кредит, чтобы заплатить по счетам. Опрос провели среди 2000 взрослых британцев», — пишет The Independent.

Ранее британская газета The Guardian заявила, что из-за невозможности оплатить счета за электроэнергию бедные граждане страны будут греться в библиотеках и музеях. По данным Bloomberg, нехватка газа в Великобритании может привести к отключению электроэнергии уже этой зимой. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что цены на электроэнергию будут «умопомрачительными», пишет RT.

В мире,Борис Джонсон,
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