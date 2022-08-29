Четверть британцев откажутся от отопления ближайшей зимой

«По данным опроса, почти каждый четвертый взрослый планирует никогда не включать отопление этой зимой, так как средние счета стремительно растут. Семь из 10 взрослых британцев будут меньше включать отопление, а каждый десятый будет брать кредит, чтобы заплатить по счетам. Опрос провели среди 2000 взрослых британцев», — пишет The Independent.