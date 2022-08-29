В ЕС произошел раскол из-за спора о России

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отвергает идею полного запрета на визы для граждан Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его речь на международной конференции в испанском городе Сантандер, трансляцию которой вела европейская внешнеполитическая служба в Twitter.

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По его словам, предложение запретить выдачу виз для россиян крайне противоречиво. Некоторые страны уже приняли меры в этом направлении, другие отказались от подобной идеи. Боррель заявил, что не считает запрет на въезд в Европу всем гражданам России хорошей идеей. Он выразил уверенность, что Европейскому союзу следует вводить ограничения более выборочно.

Глава дипломатии ЕС пояснил, что запрет на визы для российских бизнесменов можно считать целесообразной мерой, но есть много граждан РФ, которые просто хотят покинуть страну по своим личным причинам. Боррель подчеркнул, что запрещать въезд таким россиянам нельзя.