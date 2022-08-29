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16 минут назад

В ЕС произошел раскол из-за спора о России

Елена Прошина

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отвергает идею полного запрета на визы для граждан Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его речь на международной конференции в испанском городе Сантандер, трансляцию которой вела европейская внешнеполитическая служба в Twitter.

В ЕС произошел раскол из-за спора о России
Фото: РамблерРамблер

По его словам, предложение запретить выдачу виз для россиян крайне противоречиво. Некоторые страны уже приняли меры в этом направлении, другие отказались от подобной идеи. Боррель заявил, что не считает запрет на въезд в Европу всем гражданам России хорошей идеей. Он выразил уверенность, что Европейскому союзу следует вводить ограничения более выборочно.

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Глава дипломатии ЕС пояснил, что запрет на визы для российских бизнесменов можно считать целесообразной мерой, но есть много граждан РФ, которые просто хотят покинуть страну по своим личным причинам. Боррель подчеркнул, что запрещать въезд таким россиянам нельзя.

Ранее сообщалось, что некоторые западные государства стали призывать к запрету на выдачу виз гражданам России, однако мнения по этому поводу разделились. В Кремле прокомментировали происходящее и отметили, что надеются на трезвость мышления в Европе. В случае отказа россиянам в шенгенских визах Москва примет ответные меры.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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