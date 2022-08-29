Поляки лишились российского угля и вспомнили времена коммунизма

Запрет на закупку российского угля вынудил жителей Польши вспомнить коммунистические времена. Об этом сообщает агентство Reuters, передает РИА Новости.

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Как говорится в сообщении, в городе Люблин перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka десятки автомобилей местных жителей выстроились в очередь. Автор публикации отмечает, что ожидание может длиться несколько часов и даже сутки.

Один из стоящих в очереди местных жителей рассказал агентству, что происходящее вышло за грань воображения.

«Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», — сказал он.

Агентство напоминает, что в апреле Польша полностью запретила закупку угля из России. Это спровоцировало резкую нехватку угля на рынке и повышение его стоимости. Теперь цена за тонну угля у частных поставщиков может достигать трех тысяч золотых — это примерно 640 долларов. На фоне сложившейся ситуации Министерство климата и окружающей среды Польши было вынуждено отменить ряд требований к качеству угля для отопления на 60 дней.