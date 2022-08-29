В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
25 минут назад

Поляки лишились российского угля и вспомнили времена коммунизма

Елена Прошина

Запрет на закупку российского угля вынудил жителей Польши вспомнить коммунистические времена. Об этом сообщает агентство Reuters, передает РИА Новости.

Поляки лишились российского угля и вспомнили времена коммунизма
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, в городе Люблин перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka десятки автомобилей местных жителей выстроились в очередь. Автор публикации отмечает, что ожидание может длиться несколько часов и даже сутки.

Один из стоящих в очереди местных жителей рассказал агентству, что происходящее вышло за грань воображения.

«Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то еще худшему», — сказал он.

Агентство напоминает, что в апреле Польша полностью запретила закупку угля из России. Это спровоцировало резкую нехватку угля на рынке и повышение его стоимости. Теперь цена за тонну угля у частных поставщиков может достигать трех тысяч золотых — это примерно 640 долларов. На фоне сложившейся ситуации Министерство климата и окружающей среды Польши было вынуждено отменить ряд требований к качеству угля для отопления на 60 дней.

Экс-министр экономики и бывший вице-премьер Польши Януш Пехоциньский отметил, что в зимний период Польшу ждет еще более напряженная ситуация с ценами на уголь. Он также обратил внимание на то, что объем добываемого на территории Польши угля в последнее время существенно снизился.

В мире,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители