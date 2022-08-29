Британцы пожаловались на "ад" из-за Джонсона

Читатели британского издания The Daily Mail возмутились политикой своих властей, из-за которой столкнулись с падением уровня жизни и рекордным энергетическим кризисом.
Как сообщает РИА Новости, миллионы британцев уже готовятся к жесткой инфляции и ухудшению жизни до уровня 1950-х годов.
"Это происходит на фоне предупреждений о том, что сбережения около шести миллионов британских домохозяйств могут быть уничтожены после того, как энергетический регулятор Ofgem повысил порог цен на 80%", - отмечает The Daily Mail.
На публикацию гневно отреагировали британцы.
"Великобритания теперь несостоявшееся государство. (Борис. – прим. ред.) Джонсон отправил страну на тележке в ад", - написал eisner.
Пользователь HecateEris обратил внимание на то, что вместо многомилионной поддержки Украины, британским властям лучше было бы заняться проблемами своей страны.
"Британцы должны быть на первом месте, но вместо этого мы последние в очереди, тори (консерваторы. – прим. ред.) должны войти в историю как самая антибританская партия из существующих", - уточнил он.
Ранее "СП" писала, что сенатору Алексею Пушкову не понравились слова уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.