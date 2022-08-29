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51 минуту назад

Генсек ООН заявил, что ядерное оружие должно уйти в историю

ТАССиещё 2

Мировое сообщество должно навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия, этот тип вооружений должен уйти в историю. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН: ядерное оружие должно уйти в историю
Фото: ReutersReuters

"Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания [ядерного оружия] завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда", - написал он в Twitter.

29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2009 года (резолюция 64/35) по инициативе Казахстана. Выбор даты связан с закрытием 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане, одного из крупнейших в мире. День отмечается ежегодно с 2010 года.

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