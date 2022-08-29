Генсек ООН: ядерное оружие должно уйти в историю

"Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания [ядерного оружия] завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда", - написал он в Twitter.