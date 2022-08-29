СМИ рассказали о «неудобной правде» для Запада по Украине

Победа Запада на Украине не стоит рисков и затрат, которые придется потратить для ее достижения. В настоящее время Запад терпит поражение в конфликте на Украине. Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини, передает РИА Новости.

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По его словам, Запад проигрывает. Его решительная победа на Украине требует слишком много затрат и ресурсов. Мардини отмечает, что при любом варианте урегулирования конфликта отвергнуть условия России будет сложно.

Автор пишет, что ситуация на фронте обернулась не в пользу украинских солдат, однако западные страны все равно не собираются менять свою риторику в пользу дипломатии. Он считает, что ошибочная политика США в конце концов приведет к тому, что решимость России нарушит единство Запада. Европе приходится принимать на себя последствия санкций против России, инициируемых США. Если ситуация продолжит развиваться в этом направлении, европейские страны могут отвергнуть стратегию Вашингтона и попытаться вновь наладить отношения с Россией.

Кроме того, Мардини считает, что двустороннее соглашение между Москвой и Киевом не сможет гарантировать прочный мир. По его словам, Украину втянули в прокси-войну. Корнем нестабильности был не территориальный спор, а обязательство НАТО принять Украину в свой состав. Поэтому Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование.