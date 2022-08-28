В порту Бердянска произошел разлив нефтепродуктов

В прибрежной зоне порта Бердянска произошел разлив нефтепродуктов из хранилищ, поврежденных ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает администрации города в своем Telegram-канале.

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«В прибрежной зоне микрорайона «Лиски» зафиксирован разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта г. Бердянска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтехранилища были повреждены при обстреле ракетами «Точка-У» со стороны ВСУ 26 февраля «в результате воздействия внешних факторов дали течь». В настоящее время профильные подразделения порта работают над устранением течи и локализацией разлива.

Жителей города призвали сохранять спокойствие, подчеркивая, что «в ближайшее время последствия разлива будут устранены, а остатки нефтепродуктов собраны и утилизированы должным образом».