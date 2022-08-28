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51 минуту назад

СМИ: почти 60% республиканцев хотят видеть Трампа кандидатом в президенты в 2024 году

ТАСС

Примерно шесть из десяти республиканцев считают, что бывший американский лидер Дональд Трамп должен стать кандидатом в президенты на выборах в США в 2024 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного общенациональной газетой USA Today и cоциологической службой Ipsos.

Больше половины республиканцев захотели избрания Трампа
Фото: ReutersReuters

По их данным, 59% респондентов-республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа, при этом 41% опрошенных считает, что другой политик должен представлять Республиканскую партию на выборах. Между тем 44% респондентов-демократов отметили, что нынешний глава государства Джо Байден должен переизбираться в 2024 году, а 56% считают, что их партию должен представлять другой кандидат.

Когда участников опроса попросили перечислить положительные черты бывшего президента, большинство республиканцев - 90% - отметили готовность Трампа использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для достижения цели. При этом 82% респондентов-республиканцев верят в то, что экс-президент может одержать победу на выборах в 2024 году.

В опросе, который был проведен 18-22 августа, приняли участие 2 345 совершеннолетних американцев. Погрешность точности результатов составляет 4,2 процентного пункта.

Ранее источники в окружении Трампа сообщили, что он уже осенью может объявить о намерении вновь вступить в борьбу за пост главы государства.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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