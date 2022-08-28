Больше половины республиканцев захотели избрания Трампа

Примерно шесть из десяти республиканцев считают, что бывший американский лидер Дональд Трамп должен стать кандидатом в президенты на выборах в США в 2024 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного общенациональной газетой USA Today и cоциологической службой Ipsos.

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По их данным, 59% респондентов-республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа, при этом 41% опрошенных считает, что другой политик должен представлять Республиканскую партию на выборах. Между тем 44% респондентов-демократов отметили, что нынешний глава государства Джо Байден должен переизбираться в 2024 году, а 56% считают, что их партию должен представлять другой кандидат.

Когда участников опроса попросили перечислить положительные черты бывшего президента, большинство республиканцев - 90% - отметили готовность Трампа использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для достижения цели. При этом 82% респондентов-республиканцев верят в то, что экс-президент может одержать победу на выборах в 2024 году.

В опросе, который был проведен 18-22 августа, приняли участие 2 345 совершеннолетних американцев. Погрешность точности результатов составляет 4,2 процентного пункта.