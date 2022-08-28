Нехаммер назвал безумием ситуацию на энергетических рынках

"Мы должны, наконец, остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках, и это может быть сделано только с помощью европейского решения", - сказал он. "Ясно одно: биржевая цена на электроэнергию должна упасть, это нужно как для экономики, так и для промышленности", - добавил Нехаммер.