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55 минут назад

Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергетических рынках

ТАСС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер полагает, что для решения ситуации вокруг роста цен на энергоносители нужен единый европейский подход. Его слова приводит в воскресенье новостной портал OE24.

Нехаммер назвал безумием ситуацию на энергетических рынках
Фото: ReutersReuters

"Мы должны, наконец, остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках, и это может быть сделано только с помощью европейского решения", - сказал он. "Ясно одно: биржевая цена на электроэнергию должна упасть, это нужно как для экономики, так и для промышленности", - добавил Нехаммер.

Цена на газ в Европе превысила 3500 евро за тыс кубометров впервые с марта

По словам канцлера, он "в ближайшие дни и часы и дни продолжит переговоры со своими коллегами в ЕС" по этому поводу.

Политик также заявил, что считает необходимым не давать России возможности "каждый день определять европейские цены на электричество". Однако конкретных предложений политик не назвал.

В мире,Карл Нехаммер,ЕС,
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