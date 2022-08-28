Зеленский провел секретное совещание по ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сфер безопасности и обороны страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Участники... заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте», — говорится в сообщении.

На встрече присутствовали руководители украинских войск, разведывательных органов, главы минобороны, министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

В ходе совещания обсуждались потребности войск и координация с партнерами страны. Кроме того, было рассмотрено исполнение предварительных приказов украинского президента.