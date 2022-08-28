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11 минут назад

Зеленский провел секретное совещание по ситуации на фронте

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сфер безопасности и обороны страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский провел секретное совещание по ситуации на фронте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Участники... заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте», — говорится в сообщении.

На встрече присутствовали руководители украинских войск, разведывательных органов, главы минобороны, министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

В ходе совещания обсуждались потребности войск и координация с партнерами страны. Кроме того, было рассмотрено исполнение предварительных приказов украинского президента.

Немецкая газета Handelsblatt ранее писала, что в поведении команды президента Украины есть признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы. В публикации отмечается, что еще до начала конфликта на территории Украины Зеленский вместе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,СБУ,
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