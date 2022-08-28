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20 минут назад

Washington Post предрекла США гражданскую войну

Ura.Ru

В США царят настроения, которые приближают гражданскую войну в государстве. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Washington Post предрекла США гражданскую войну
Фото: ReutersReuters

«Соединенные Штаты стоят так же близко к краю гражданской войны, как и в 1861 году. Гражданская война либо неизбежна, либо необходима. Доказательства этого: поток угроз в адрес агентов ФБР, судей, выборных должностных лиц, членов школьного совета и наблюдателей за выборами, а также — опросы, показывающие, что многие американцы ожидают насильственного конфликта», — говорится в материале.

Отмечается также, что половина опрошенных Калифорнийским университетом в программе по предотвращению насилия заявили, что ожидают гражданской войны в ближайшие несколько лет. Одна из причин, помимо глубоких разногласий в обществе, — рухнувшее доверие к таким институтам, как полиция, СМИ, церковь и правительство.

Кроме того, все чаще в американской прессе выходят статьи с критикой президента США Джо Байдена. Так, ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News отметил, что Байден за полтора года смогла разрушить американскую экономику и запустить в стране рецессию. Если кризис в США усугубится, то в течение трех-четырех месяцев его положение ухудшится, считает политолог-американист Малек Дудаков. А бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн предложил главе Белого дома «элегантную отставку». Американцы, в свою очередь, все больше недовольны политикой лидера США: в частности, они возмущаются из-за лжи Байдена об инфляции в стране.

В мире,Джозеф Байден,ФБР,
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