Украинцам посоветовали запастись теплой одеждой на зиму

По словам Витренко, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что меньше нормы на четыре градуса. В связи с этим он посоветовал украинцам запастись теплыми вещами. При этом сам отопительный сезон начнется в стране позже, а закончится раньше.