Кандидат в премьер-министры Британии Лиз Трасс в случае победы «рассмотрит возможность снижения» НДС на 5% для борьбы с ростом стоимости жизни. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источник.

Сокращение НДС на 5% сэкономит домохозяйству в среднем около 1300 фунтов стерлингов (1527 долларов США) в год. При этом оно обойдется налогоплательщикам в 3,2 миллиарда фунтов стерлингов в месяц, согласно анализу, проведенному Институтом финансовых исследований,

Сейчас британское правительство сталкивается с растущими призывами оказать немедленную финансовую поддержку домохозяйствам – рядовые британцы страдают из-за санкций, веденных политическим истэблишментом против России.

Инфляция в стране достигла 40-летнего максимума. С октября счета за электроэнергию подскочат на 80%. В среднем оплата электричества составит 3549 фунтов стерлингов в год.

Правительство заявило, что готовит пакеты поддержки граждан, но они будут введены после избрания премьер-министра.

«Лиз рассмотрит варианты помощи людям, но с ее стороны было бы неправильно объявлять о своих планах еще до того, как она будет избрана премьер-министром», — сказал источник в предвыборном штабе Трасс.

Трасс заявила, что выступает за снижение налогов для расширения экономики. Ее соперник - бывший министр финансов Риши Сунак - пообещал более прямую поддержку, чтобы помочь домохозяйствам бороться с растущими счетами за электроэнергию.