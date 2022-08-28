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40 минут назад

СМИ: ЕС планирует приостановить действие соглашения о визах с Россией

Илья Родин

В Европе на следующей неделе пройдет неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств ЕС. Дипломаты обсудят инициативу прибалтийских стран о приостановке действия соглашения об упрощении режима выдачи виз с Россией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что летом 2022 года политики Эстонии, Финляндии и Латвии выдвинули ряд предложений по вопросам визовой политики. В частности, в Риге призвали ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Страна ЕС продолжила выдавать шенгенские визы гражданам РФ

Источник подчеркнул, что «визовый вопрос» будет обсуждаться на встрече, которая пройдет в Праге 30-31 августа. По его данным, будет принято предварительное решение. Более строгие меры возможны к концу 2022 года.

«Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням для яхт», - пояснил собеседник газеты.

Эксперты уточнили, что приостановка приведет к неприятным последствиям для россиян. Туристам придется собрать дополнительные документы для получения разрешения на въезд. Кроме того, стоимость получения Шенгена повысится с €35 до €80, увеличится срок оформления визы, сообщает «КоммерсантЪ».

В мире,Видео,Коммерсант,ЕС,
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