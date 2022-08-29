США сообщили о своих планах на Тайвань

Соединенные Штаты не намерены принимать "новую норму" усиленной военной активности материкового Китая близ Тайваня и собираются продолжать оказывать помощь острову в сфере безопасности, хотя по-прежнему не поддерживают идею обретения им независимости. С такими заявлениями выступил в понедельник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы видели <...> после поездки спикера [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси [в Тайбэй], что китайцы, по сути, продолжают пытаться ввести новую норму применительно к [своей касающейся Тайваня] деятельности", - сказал представитель Белого дома. "Они пытаются повысить температуру до такой степени, при которой это (активизация военной деятельности у Тайваня - прим. ТАСС) станет новой нормой", - полагает Кирби. "Мы публично заявили, что не примем этого", - подчеркнул сотрудник СНБ. "Мы не примем новую норму, какой бы ее ни хотела сделать китайская сторона", - повторил Кирби.

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При этом он заверил, что Вашингтон не отказывается от политики "одного Китая".

"Как мы говорили, ничего не изменилось в нашей приверженности политике "одного Китая". Ничего не изменилось в плане того факта, что мы не поддерживаем независимость Тайваня. И, откровенно говоря, ничего не изменилось в плане того факта, что мы продолжим делать все разрешенное в соответствии с [американским] законодательством, чтобы помочь Тайваню защищать себя, а также отстаивать интересы нашей национальной безопасности в регионе", - продолжил Кирби.

В связи с этим он напомнил о проходе двух ракетных крейсеров ВМС США через Тайваньский пролив в минувшие выходные дни.

Кроме того, как сообщил Кирби, он не может подтвердить сведения о том, что материковый Китай применял свои беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве над Тайванем.

"Не могу подтвердить сообщения о том, что они запускали беспилотники над тайваньскими островами", - признал представитель СНБ.

С его точки зрения, если эти данные соответствуют действительности, то они будут укладываться в общие "усилия КНР, нацеленные на то, чтобы установить новую норму напористой деятельности" у острова.

Напряженность вокруг Тайваня

Состоявшаяся 2-3 августа поездка Пелоси на Тайвань вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.

После визита Народно-освободительная армия Китая провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня.

Кроме того, 5 августа Пекин объявил о временной приостановке работы или упразднении восьми механизмов сотрудничества с США из-за визита Пелоси в Тайбэй. Речь идет, в частности, об отмене встреч представителей военных ведомств, прекращении работы линии прямой связи между региональными военными командованиями, остановке взаимодействия в рамках механизма обеспечения безопасности на море, а также по борьбе с изменением климата и незаконной торговлей наркотиками.